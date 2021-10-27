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Haberler Gündem 3. Sayfa ÖLÜM GETİREN KEK! Son dakika: 4 yaşındaki Muhammed yaşam savaşını kaybetti - Haberler
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4 yaşındaydı! Kek yiyordu!

Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi

ÖLÜM GETİREN KEK! Son dakika: 4 yaşındaki Muhammed yaşam savaşını kaybetti - Haberler
4 yaşındaydı! Kek yiyordu!
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DHA

Gaziantep'te, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah´ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı.

NEFES ALAMADI BAYGINLIK GEÇİRDİ

DHA'da yer alan habere göre nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, dün sabah yaşamını yitirdi.

Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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