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        Haberler Magazin 'Akıldan Kalbe'nin yurt dışı serüveni başlıyor

        'Akıldan Kalbe'nin yurt dışı serüveni başlıyor

        Berlin Film Festivali'nin European Film Market etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destekleriyle 'Akıldan Kalbe' filminin özel gösterimi yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:19
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        'Akıldan Kalbe'nin yurt dışı serüveni başlıyor
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        Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in başrolünde olduğu 'Akıldan Kalbe' filminin festival ve yurt dışı gösterim süreci başlıyor.

        Sinema - dizi sektörünün yakından takip ettiği, dünyanın her yerinden sektör temsilcilerinin katıldığı Berlin Film Festivali'nin European Film Market etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle 'Akıldan Kalbe' filminin özel gösterimi yapılacak.

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        17 Şubat Pazartesi günü Berlin CinemaXX 19 salonunda gerçekleştirilecek olan özel gösterime farklı ülkelerden film alım ekiplerinin yoğun katılımı bekleniyor. Aralık ayında vizyon yolculuğu başlayan 'Akıldan Kalbe' filminin festival yolculuğu da Uluslararası Berlin Film Festivali ile başlayacak.

        Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatıyor.

        Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

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        #Akıldan Kalbe
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