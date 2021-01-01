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Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Akıncı 1. bölüm özeti

Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş ve Didem İnselel'in yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 1. bölüm özeti...

Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Akıncı 1. bölüm özeti

Akıncı dizisi ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin birinci bölümünde; suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AKINCI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 1. BÖLÜM

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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