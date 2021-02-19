NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi bu akşam yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alan Türkiye'nin ilk süper kahraman dizisi bu akşam 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi çekim yapılan semtler ve çekim mekanları...

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere birçok tarihi semtlerde çekiliyor. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.