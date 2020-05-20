Akıtma kahvaltıların vazgeçilmez bir lezzetidir. Akıtma çeşitleri çoktur.Sütlü de olabilir.Protein açısından çok zengin olan bu tarifi hep birlikte yapmaya başlayalım.
Akıtma Tarifi için Gerekli Malzemeler:
- 3 Yumurta
- 1,5 su bardağı un
- 2 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
Akıtma Tarifi, Yapılışı:
- Önce bir karıştırma kabına yumurtaları ve sütü alıyoruz.
- İyice çırptıktan sonra içine bir miktar unu ve tuzu ilave ediyoruz.
- Bu karışımı birbirine yedirip kıvamını bulana kadar un ilave ediyoruz.Karışımımız hazır.
- Ayrı yerde akıtma tavasına yumuşak bir fırça yardımı ile yağ sürüyoruz.
- Orta derecede harlı ateşe tavamızı yerleştiriyoruz.
- Yukarıda hazırladığımız karışımı bir kepçe yardımı ile hafif ısınmış olan tavamıza döküyoruz.
- Hafif akıtmamızın rengi koyu renk olunca bir spatula yardımı ile kenarlarından kontrol ederek diğer tarını da kızartmak için ters çeviriyoruz.
- İki tarafı da iyice pişen akıtmamızı servis tabağına alıyoruz.
- Arzuya göre yanına yeşillik ve domatesle süsleyebiliriz.
- Afiyet olsun.
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