Akıtma kahvaltıların vazgeçilmez bir lezzetidir. Akıtma çeşitleri çoktur.Sütlü de olabilir.Protein açısından çok zengin olan bu tarifi hep birlikte yapmaya başlayalım.

Akıtma Tarifi için Gerekli Malzemeler:

3 Yumurta

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Akıtma Tarifi, Yapılışı: