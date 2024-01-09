AKM 15-21 Ocak arası sanatla dolu Atatürk Kültür Merkezi, 15-21 Ocak tarihleri arasında tiyatro, opera, sergi, sinema, çocuk atölyeleri ve konserlerle İstanbullu sanatseverleri buluşturacak. 'Mezopotamya'dan Ege'ye' konseri, 'Gidion'un Düğümü' oyunu AKM Tiyatro Salonunda sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Fındıkkıran' balesi ve 'Don Giovanni' operası ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyici karşısına çıkacak.

TÜRKÜLERLE BİR KASTAMONU MASALI // İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU // 16 OCAK 2024 SALI 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirilecek 'Türkülerle Bir Kastamonu Masalı' konseri Türk Telekom Opera Salonunda izleyicilerle buluşuyor. Uğur Kaya’nın koroyu yönettiği konserde Aynur Erdoğan, Hamdiye Efeoğlu ve Elif Buse Doğan solist olarak, TRT Ses Sanatçısı Adile Kurt Karatepe, İbrahim Suat Erbay ve Ankara Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı Sıtkı Akın ise konuk solist olarak yer alacak.

MEZOPOTAMYA’DAN EGE’YE // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 16 OCAK 2024 SALI 20:00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İlber Ortaylı’nın anlatımıyla renklenecek özel bir konser ile sanatseverle buluşuyor. 16 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek ‘Mezopotamya’dan Ege’ye’ konseri, içinde yaşadığımız coğrafyamızın nadir operatik hikayelerini müziğe aktaran G.F.Händel, T. Traetta, C.W.Gluck, G.Rossini, J. Offenbach gibi büyük bestecilerin eserlerinden seçkileri Mert Süngü'nün seslendireceği gecede, Prof. Dr. İlber Ortaylı da anlatımı ile konsere zenginlik katacak.

FINDIKKIRAN // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ// 17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği Fındıkkıran balesi 17 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Koreografisi Mehmet Balkan’a (M. Petipa – L. Ivanov’dan sonra) ait İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

JÜLİDE YALÇIN - HYUN SOON TEKİN KEMAN PİYANO RESİTALİ // 17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Jülide Yalçın ve Hyun Soon Tekin'in ‘Keman-Piyano Resitali’ müzikseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek bu özel konserde ünlü sanatçılar, Mozart, Sarasate ve Franck gibi büyük ustaların eserlerini icra edecekler.

REKLAM

DON GIOVANNI // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 18 OCAK 2024 PERŞEMBE 20:00// 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği ‘Don Giovanni’ operası, 18 ve 20 Ocak tarihleri arasında AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğdu. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

GIDION’UN DÜĞÜMÜ // ANKARA DEVLET TİYATROSU // 19 OCAK 2024 CUMA 20.00 // 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 20.00 // 21 OCAK 2024 PAZAR 15.00 //AKM TİYATRO SALONU

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Johnna Adams’ın yazdığı, çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstlendiği, Meltem Baytok ve Ebru Nil Aydın’ın rol aldığı ‘Gidion’un Düğümü’ oyunu 19-20 Ocak 20:00’de ve 21 Ocak 15:00'te AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Bu etkileyici oyun, 418 numaralı sınıfta bir ilkokul öğretmeni ile bir annenin dokunaklı randevusunu sahneye taşıyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ // 19 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, kendi alanlarında ün kazanmış dört büyük solist ve şefle 19 Ocak’ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda bir araya geliyor. 2010'da Fransız hükümeti tarafından Kültür ve Sanat Nişanı da dahil olmak üzere birçok prestijli ödülün sahibi klarnet sanatçısı Sabina Meyer, Korno Akademisi'nin kurucularından olan, İsviçre Korno Topluluğu ile Uluslararası Korno Topluluğunun başkanlığını yürüten İsviçreli kornist ve şef Bruno Schneider, Oslo ve Münih konservatuarlarında profesör olarak başarılı bir kariyere sahip olan Norveçli fagot sanatçısı Dag Jensen, genç yaşında birçok ödül kazanan Venezuelalı obua sanatçısı Sergio Sánchez, şef Sascha Goetzel yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Konçertant Senfonisi'nin yanı sıra R. Strauss'un ‘Bir Kahramanın Hayatı’ adlı yapıtını seslendirecek.

TANGOLARDAN YEŞİLÇAM’A // İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU // KAHVE KONSERLERİ // 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

.png

Atatürk Kültür Merkezinin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserlerinde, Jülide Karan, İrem Sağer, Uğur Çınar ve Eda Karaytuğ Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

ODADAKİ SİHİRBAZ // 21 OCAK 2024 PAZAR 14.00 ve 16.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Kubilay QB Tunçer’in yönetimindeki ‘Odadaki Sihirbaz’ adlı gösteri 21 Ocak’ta 14.00 ve 16.00 saatlerinde AKM Çok Amaçlı Salonda minik izleyicilerle buluşuyor. 3+ yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir deneyim sunacak 50 dakikalık bu oyun, dünya genelinde 16 yıldır sergilenen QB Tuçer’in oyunlarıyla dolu. İzleyiciler, havada uçuşan sihirler ve rengarenk görsel şölen ile unutulmaz anlar yaşayacak.

PANNON FİLARMONİ ORKESTRASI//MACAR KÜLTÜR MERKEZİ// 21 OCAK 2024 PAZAR 20.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Macaristan'ın köklü orkestralarından biri olan Pannon Filarmoni Orkestrası, Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Orkestra, 1811'de Pécs şehrinde Johann Georg Lickl tarafından kuruldu ve Kodály Centre'ın daimi orkestrası olarak faaliyet gösteriyor. 21 Ocak Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşecek konserin şefliğini Gergely Kesselyák üstlenirken, Atala Schöck ve Levente Molnár solist olarak sahnede olacak. Konserde Zoltán Kodály ve Béla Bartók'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un 5. Senfonisi de seslendirilecek.