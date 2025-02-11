AKM'de Viyana Valsleri ve Türk Valsleri İstanbul Filarmoni Orkestrası, 16 Şubat'ta, Viyana Valsleri ve Türk Valsleri konseri ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde danslar ve hikayelerle örülü bir konser deneyimi yaşatacak

Habertürk Giriş: 11.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:25 facebook

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