AKM'de Viyana Valsleri ve Türk Valsleri
İstanbul Filarmoni Orkestrası, 16 Şubat'ta, Viyana Valsleri ve Türk Valsleri konseri ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde danslar ve hikayelerle örülü bir konser deneyimi yaşatacak
İstanbul Filarmoni Derneği’nin bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Filarmoni Orkestrası (İFO), Viyana’nın ikonik valsleri ve Türk vals eserlerini buluşturduğu eşsiz bir konserle 16 Şubat saat 20:00’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.
Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İFO, konserin birinci bölümünde Türk bestecilerden Muallim İsmail Hakkı Bey, Dede Efendi, Sultan Abdülaziz, Erol Sayan, Yesari Asım Arsoy, Muhlis Sabahattin ve Orçun Orçunsel’in bestelerini seslendirecek. İkinci bölümde ise Viyana Valslerinin baş döndüren temposuyla Johann Strauss (Genç ve yaşlı) ve Emmerich Kalman’ın eserleri seslendirilecek.
Konserin ilerleyen dakikalarında İlke Kodal’ın koreografisiyle sahne alacak profesyonel dansçılar Viyana Valsleri ve polkalardan oluşan üç gösteriyi sunacaklar.
Viyana Valsleri ve Türk Valsleri-İstanbul Filarmoni Orkestrası; 16 Şubat Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda...