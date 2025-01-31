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        Haberler Kültür-Sanat AKM Yeşilçam Sineması'nda bu hafta

        AKM Yeşilçam Sineması'nda bu hafta

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda Murat Fıratoğlu'nun yönettiği Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Mohammad Rasoulof'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kutsal İncir'in Tohumu ve yönetmenliğini Ozan Yoleri'nin yaptığı Başlangıçlar filmleri sinemaseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:13
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        AKM Yeşilçam Sineması'nda bu hafta
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        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda; Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri, Kutsal İncir’in Tohumu ve Başlangıçlar filmleri seyircisiyle buluşacak.

        HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ

        Murat Fıratoğlu’nun yönettiği filmin başrollerinde, Salih Taşçı, Murat Fıratoğlu ve Sefer Fıratoğlu yer alıyor.

        Film; Bir domates tarlasında çalışan mevsimlik işçi Eyüp ile ustabaşı Hemme arasında yaşanan bir anlaşmazlığa odaklanıyor. Eyüp, ustabaşı Hemme’yi öldürmek için yola çıkar. Yolda karşılaştığı insanlar olayı daha da karmaşık hale getirir.

        Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri; 01-02-03-04-05-06 Şubat tarihlerinde saat 16.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        KUTSAL İNCİR’İN TOHUMU

        Mohammad Rasoulof’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Soheila Golestani, Missagh Zareh ve Mahsa Rostami paylaşıyor.

        Soruşturmacı yargıç Iman, Tahran'daki siyasi huzursuzluk ortasında paranoyayla boğuşuyor. Silahı kaybolduğunda, karısından ve kızlarından şüpheleniyor ve toplumsal kurallar çökerken aile bağlarını zorlayan zalim önlemler uyguluyor.

        Kutsal İncir’in Tohumu; 01-02-03-04-05-06 Şubat tarihlerinde saat 18.00’de AKM Yeşilçam Sineması’nda.

        BAŞLANGIÇLAR

        Yönetmenliğini Ozan Yoleri’nin yaptığı filmde, Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel ve Osman İskender Bayer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

        Filmde; Paris’te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul’da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosunun arasında, genç bir resim restoratörünün yirmili yaşlar bunalımından en az hasarla çıkmaya çalışması anlatılıyor.

        Başlangıçlar; 01-02-03-04-05-06 Şubat tarihlerinde saat 14.00’te AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        #AKM Yeşilçam Sineması
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