Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yürek yakan bir olay yaşandı. 62 yaşındaki Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşıp yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi
Mardin'de olay, dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Azime Yıldız (62), ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İLK İNCELEME: KALP KRİZİ
İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.