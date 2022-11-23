Akne problemi olanlar dikkat! Bu yöntemler sivilcenizin kökünü kazıyor, 1 gecede yok ediyor!

RETİNOL UYGULAYABİLİRSİNİZ

Yatmadan önce uygulanan yöntemlerden biri de retinoldur. Uzmanların söylemlerine göre bu yöntemi gece yatmadan önce yapın, sabah yapmayın. Çünkü bu ilaç cildinizi güneşe karşı ekstra hassas yapacaktır. Dermatolog Renée Rouleau bu konuyla ilgili, "Cilt hücrelerinin metabolizmasını uyarabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir. Sihri, daha pürüzsüz, daha eşit tonlu bir görünüm için cildin dokusunu yeniden yüzeylendirme yeteneğindedir" açıklamalarını yapmıştır.

** Bu bir ilaç tedavisidir. Bu sebeple kesinlikle doktora danışmadan kullanmayınız.**