Akranes - Thor Akureyri maçı ne zaman?

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Akranes, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Thor Akureyri takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Akranes 24 puanla 4. sırada, Thor Akureyri 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Akranes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Thor Akureyri, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 224 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Akranes kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.90, Thor Akureyri sahadan galip ayrılırsa 4.20 oranını elde edecekler.

Akranes son haftadaki Thor Akureyri müsabasında 1-2 yenildi.

Thor Akureyri ise Akranes karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Akranes, 16 gol attı ve 3 gol yedi.

Thor Akureyri, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thor Akureyri 12 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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