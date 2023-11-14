Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyor

Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1997'de mezun olan ve İstanbul'da makine ekipmanları üzerine iş yeri açan Berat Öztürk, 6 yıl önce beyin kanaması geçirdi.

Hafıza kaybına yol açan rahatsızlığı sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Öztürk, yaklaşık 2 sene önce anne ve babası ile kardeşlerinin de yaşadığı memleketi Ordu'ya döndü.

YENİDEN OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE KARAR VERDİ

Ağabeyiyle aynı apartmanda 23 yaşındaki kızıyla yaşayan Öztürk komşularının tavsiyesi üzerine yeniden okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Altınordu Halk Eğitimi Merkezine başvuran Öztürk 1,5 aydır eğitim görüyor. 49 yaşındaki Öztürk, pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini, bu süreçte doktorların yaşamasını mucize olarak gördüğünü söyledi.

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Hastalığı nedeniyle hafızasını ve yürüme yetisini kaybettiğini anlatan Öztürk fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.

Öztürk, kursun kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayarak "Yeniden okuma yazma öğrenmekle çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi.