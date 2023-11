11 Şurada Paylaş!









Kadınlara KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemelerini tavsiye eden Çolakoğlu, "Buradan genç kızlarımıza, genç çocuklarımıza sesleniyorum. Lütfen içinizdeki ışığı, başkası tarafından söndürmeyin. Ailenize söyleyin, böyle bir zorbalık varsa, tehditler varsa arkadaşlarınıza değil de ailenize söyleyin. Devletimizin, belediyelerimizin sosyal kurumları var. Sonrasında hem kendileri toprak altına giriyor, aileleri de her gün her an ölüyorlar. Lütfen bunları yaşatmasınlar hem kendilerine hem ailelerine. Gerekirse bütün kadınlarımız, kızlarımız çocuklarımız KADES'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Bunlara fırsat vermesinler içimizde böyle kişiler var, lütfen onlara fırsat vermesinler. Hayat güzel, lütfen kendi ve bizim hayatlarımızı zindana çevirmesinler" diye konuştu