STAR TV'nin yeni dizisi Akrep bu akşam başlıyor. Akrep dizisi oyuncuları merak ediliyor. Uzun zamandan sonra Akrep dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Akrep dizisinin Duru'su Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında? İşte Aslı Melisa Uzun dizileri

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki Türk oyuncu ve manken Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı. Aslı Melisa Uzun, 1,74 boyundadır.

ASLI MELİSA UZUN DİZİLERİ