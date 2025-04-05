Aksaray'da 12 araçlık zincirleme kaza: 10 yaralı

Aksaray'da 12 araçlık zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Aksaray'da sağanak ve dolu nedeniyle görüş mesafesi düşen ve kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Aksaray'da sağanak ve dolunun etkisiyle meydana gelen ve 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Aksaray'da başlayan şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol kayganlaşırken, 12 araç zincirleme kazaya karıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.