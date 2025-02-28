Aksaray'da gürültü kavgası: 2 yaralı
Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.