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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        AKSARAY'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:10
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı yönetimindeki 68 ABU 616 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kırıcı'nın öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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