Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı yönetimindeki 68 ABU 616 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kırıcı'nın öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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