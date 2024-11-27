Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
SALON:AksarayHAKEMLER: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)VOLEY MULHOUSE ALSACE: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)Kadınlar CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Kuzeyboru, sahasında konuk ettiği Fransa ekibi Volley Mulhouse Alsace'i 3-1 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)
VOLEY MULHOUSE ALSACE: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)
Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23
Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)
Kadınlar CEV Kupası 8’li Final Turu ilk maçında Kuzeyboru, sahasında konuk ettiği Fransa ekibi Volley Mulhouse Alsace'i 3-1 mağlup etti.
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