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        Boşandığı eşinin babasını vurdu

        AKSARAY'daTaner İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:05
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        Boşandığı eşinin babasını vurdu
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        AKSARAY'daTaner İ. (33), tartıştığı eski kayınpederi Metin Çoban'ı (52) tabanca ile bacağından yaraladı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Taner İ., eski kayınpederi 3 çocuk babası Metin Çoban'ın evine geldi. Çoban ve Taner İ., evin önünde konuştukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Taner İ., yanında getirdiği tabancayla Çoban'ın üzerine ateş ederek sağ bacağından yaralandı. Çoban kanlar içinde yere yığılırken, Taner İ. olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çoban, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Taner İ. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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