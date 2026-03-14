Eskil ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen voleybol turnuvasında Kökezspor şampiyon oldu.
Eskil Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasına ilçe halkı ilgi gösterdi.
Maçta Kökezspor, Başaranspor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Kökezspor Kulüp Başkanı Habib Derin, şampiyon oldukları için çok sevindiğini, emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.
Programda, şampiyon Kökezspor, Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımıyla gösteri maçı yaptı.
Kaymakam Taha Soydaş ve Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın dereceye girenlere madalya ve kupalarını vermesinin ardından program sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.