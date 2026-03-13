        Aksaray'da prizde unutulan şarj aletinden çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı, 12 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Tacin Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede prizde unutulan şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

        Binada ikamet eden 10 kişi duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i hamile kadın olmak üzere 12 kişiye olay yerinde müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Komşulardan Fadime İnce, gazetecilere, yangının çıktığı evin sahibine kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.

        Kısa süre sonra alevlerin büyüdüğünü belirten İnce, "Hemen dışarıya koştuk. Şarj aletinden dolayı yangın çıkmış. Üst kat komşularım aşağıya inemedi. Apartmanın içerisinde duman çok fazlaydı. 'İtfaiyeyi arayın, yangın çıktı' diye bağırdım ama yukarıdaki insanlar inemedi aşağıya. Apartmanda yangın merdiveni de yokmuş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Daireler...
        Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Daireler...
        Aksaray'da apartmanda yangın; 10 kişi dumandan etkilendi
        Aksaray'da apartmanda yangın; 10 kişi dumandan etkilendi
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef sezonu galibiyetle tamamlamak
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef sezonu galibiyetle tamamlamak
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından...
        Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından...
        Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu
        Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu