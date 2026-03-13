Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 90 ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 275 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!

        Benzer Haberler

        Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından...
        Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından...
        Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu
        Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu
        Aksaray'da narkotik ekiplerinden 6 operasyon, 13 tutuklama
        Aksaray'da narkotik ekiplerinden 6 operasyon, 13 tutuklama
        Aksaray'da uyuşturucu taciri tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu taciri tutuklandı
        Konya ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anm...
        Konya ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anm...
        Aksaraylı çiftçi tarlasına traktörle "Korkma" yazdı
        Aksaraylı çiftçi tarlasına traktörle "Korkma" yazdı