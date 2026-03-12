Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaraylı çiftçi tarlasına traktörle "Korkma" yazdı

        Aksaray'da çiftçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde 20 dekarlık tarlasına traktörle "Korkma" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaraylı çiftçi tarlasına traktörle "Korkma" yazdı

        Aksaray'da çiftçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde 20 dekarlık tarlasına traktörle "Korkma" yazdı.

        Merkez ilçeye bağlı Kutlu köyünde yaşayan 41 yaşındaki Kadir Filikçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde farklı bir etkinliğe imza atmak istedi.

        Filikçi, tarlasına traktörün pulluğuyla toprakta iz bırakarak "Korkma" yazdı.

        Çiftçinin yazdığı "Korkma" yazısı dronla görüntülendi.

        Kadir Filikçi, gazetecilere, Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından İstiklal Marşı ile ilgili yapılan paylaşımdan çok etkilendiğini söyledi.

        Traktörünü Türk bayraklarıyla donatarak tarlasının yolunu tuttuğunu anlatan Filikçi, "Paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' diye başladığı İstiklal Marşı'mız içime dokundu. Biz çiftçiyiz, hayatımız toprağın içinde geçiyor. Ben de bu duyguyu nasıl ifade edebilirim diye düşündüm ve tarlama 'Korkma' yazmaya karar verdim. Bu toprakların üzerinde özgürce yaşıyorsak bu söz sayesinde." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Aksaraylı çiftçi, tarlasına İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi, 'Korkma' yazdı
        Aksaraylı çiftçi, tarlasına İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi, 'Korkma' yazdı
        Kaza sonrası cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu vatandaş kırılan ağaçla...
        Kaza sonrası cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu vatandaş kırılan ağaçla...
        Aksaray'da 3 çocuk 1 genci darp edip bıçakla ağır yaraladı: 1 tutuklama
        Aksaray'da 3 çocuk 1 genci darp edip bıçakla ağır yaraladı: 1 tutuklama
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Aksaray'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Aksaray'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı
        Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı