Kavgayı ayıran dedenin pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin 4 tutuklama (2)

2ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROL

Aksaray'da torunu Nuh B. ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş'ın pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Kemal Uysal ve Yaşar Erdil, Yunus Kavlak (19) ve Berke Tayanç (19) cezaevine gönderilirken; Kaan P. (20) ile Ali I. (19) ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.