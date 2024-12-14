Kavgayı ayıran dedenin pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin 4 tutuklama (2)
2ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROLAksaray'da torunu Nuh B.
2ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROL
Aksaray'da torunu Nuh B. ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş'ın pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Kemal Uysal ve Yaşar Erdil, Yunus Kavlak (19) ve Berke Tayanç (19) cezaevine gönderilirken; Kaan P. (20) ile Ali I. (19) ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.