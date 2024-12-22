Pusu kurup, eski eşini 13 yerinden bıçakla yaraladı

AKSARAY’da evin önünde pusu kuran Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçakladı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.