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        Şehit Özkanlı, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:00
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        Şehit Özkanlı, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı.

        İki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi, dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi. Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından ‘'Vatan sağ olsun’' dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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