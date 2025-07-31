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        Yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı; göğsünden bıçaklandı

        AKSARAY'dayüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyaran emekli polis Ali Rıza Acun (56) darbedilip, göğsünden bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:25
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        Yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı; göğsünden bıçaklandı
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        AKSARAY'dayüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyaran emekli polis Ali Rıza Acun (56) darbedilip, göğsünden bıçaklandı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Acun, iddiaya göre yatsı namazı için camiye gittiği sırada Gençosman Parkı kenarında araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri görüp, uyardı. Ses kısılmayınca Ali Rıza Acun, o anları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bunun üzerine araçtaki kişiler ile Acun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile darbedilen Acun, göğsünden bıçaklandı. Acun kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar araçları ile kaçtı.

        'ŞİKAYETÇİYİM'

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun, sedyede gazetecilere, "Önce benim telefonumu gasbettiler. Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için cep telefonu ile kayıp yapıyordum. Sonra yanımda torunum varken beni güzelce dövdüler. Sonrasında beni bıçakladılar. Böyle şehir eşkıyaları var. Kendimin emniyet mensubu olduğumu söylememe rağmen ve 'sizinle sorunum yok' dememe rağmen saldırıp, bıçakladılar. Bunlar insan değil. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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