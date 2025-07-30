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        'Yan baktın' tartışmasında tabancayla vuruldu

        AKSARAY'da 'yan baktın' tartışmasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vurulan Savaş Durmaz (47), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:50
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        'Yan baktın' tartışmasında tabancayla vuruldu
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        AKSARAY’da ‘yan baktın’ tartışmasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vurulan Savaş Durmaz (47), yaralandı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. Savaş Durmaz, kaldırımda yürürken karşılaştığı kişiyle aralarında ‘yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Savaş Durmaz, tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vuruldu. Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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