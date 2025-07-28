Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye E. (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada İbrahim Sefa E. ağır, otomobilde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi de hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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