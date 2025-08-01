Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Otomobille cip çarpıştı; 7 yaralı

        AKSARAY'da kavşakta otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille cip çarpıştı; 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSARAY’da kavşakta otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.V.'nin (17) kullandığı 68 AFS 846 plakalı otomobil, kavşakta Elif Temel (37) yönetimindeki 68 AEJ 375 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç da hurdaya döndü. M.C.V. ile yanındaki Afganistan uyruklu Mouazollah Rahmani (23), Zabıhollah İsayi (26) ve diğer araç sürücüsü Elif Temel, eşi Fatih Temel (40), çocukları Zeynep Sahra (6) ve Hacı Hakan Temel (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru bıçak...
        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru bıçak...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Aksaray'da basın toplantısı düzenledi:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Aksaray'da basın toplantısı düzenledi:
        Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Aksaray'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Aksaray'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Ekmek getiren annesine bakan Zeynep, 4'üncü kattan düştü
        Ekmek getiren annesine bakan Zeynep, 4'üncü kattan düştü
        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın altında kalan çocuk yaralandı
        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın altında kalan çocuk yaralandı