Aksaray'da bakımını yaptığı aracın altında kalan çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da bakımını yaptığı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.