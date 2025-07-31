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        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın altında kalan çocuk yaralandı

        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:59
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        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın altında kalan çocuk yaralandı
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        Aksaray'da bakımını yaptığı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

        Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto kaporta iş yerinde çalışan Ö.B. (14), bakımını yaparken aniden hareket eden aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı aracın altından yaralı halde kurtarılan Ö.B, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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