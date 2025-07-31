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        Minibüs ile duvar arasında sıkışan çırak yaralandı

        AKSARAY'daoto kaporta tamir dükkanında çırak olarak çalışan Ömer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:46
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        Minibüs ile duvar arasında sıkışan çırak yaralandı
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        AKSARAY'daoto kaporta tamir dükkanında çırak olarak çalışan Ömer B. (14), mesai arkadaşının minibüsü hareket ettirmesiyle araç ile duvar arasında sıkışarak yaralandı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kaporta tamiri dükkanında meydana geldi. Mesai arkadaşı, minibüsün önünde çalışan Ömer B.'yi fark etmeyip, aracı hareket ettirdi. Minibüs ile duvar arasında sıkışan Ömer B., bacaklarından yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ömer B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ömer B. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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