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        Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:57
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        Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Tuz Gölü'nü ziyaret eden Kadir Altan hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.

        Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Altan, veterinere götürdü.

        Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Altan, AA muhabirine, kanadından yaralı olan kızıl şahine önce su daha sonra et vererek beslediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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