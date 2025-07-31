Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Tuz Gölü'nü ziyaret eden Kadir Altan hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.
Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Altan, veterinere götürdü.
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Altan, AA muhabirine, kanadından yaralı olan kızıl şahine önce su daha sonra et vererek beslediğini söyledi.
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