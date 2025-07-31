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        Aksaray'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:35
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        Aksaray'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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        Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Z.Y. (14), pencereden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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