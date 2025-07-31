Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru, bıçakla yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Acun (56), Genç Osman Parkı yakınlarında yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genci uyardı.

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