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        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru bıçakla yaralandı

        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru, bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:53
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        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru bıçakla yaralandı
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        Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru, bıçakla yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Acun (56), Genç Osman Parkı yakınlarında yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genci uyardı.

        Müzik sesini kısmayan gençleri cep telefonuyla kayda alan Acun ile gençler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler Acun'u darbedip bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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