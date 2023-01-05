Aksaray'da amcası tarafından öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gurbetçi amcası tarafından silahla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kenan Ö'nün cenazesi, Ortaköy ilçesindeki Merkez Hacı Ali Paşa Cami'sine getirildi.

Kılınan namazın ardından Kenan Ö'nün cenazesi Kağnıderesi Mezarlığına defnedildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 3 Ocak'ta, öğrenci servis minibüsü yanında silahla öldürülen Kenan Ö'nün katil zanlısı amcası Aşır Ö. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gözaltına almış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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