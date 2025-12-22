Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        22.12.2025 - 16:32
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Yusuf S. (36) idaresindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Caddesi'nde, Abdülkadir A'nın (17) kullandığı 68 HA 045 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Abdülkadir A. yaralandı, motosikletteki Hasan Fatih Gök (16) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

