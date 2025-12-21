Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:İsmail Yıldırım, Halid Cerit
Kuzeyboru: Strunjak, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Gamze Kılıç, Nilsu Şen)
Beşiktaş: Ceren Nur Domaç, Leyva, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Kullerkann, Merve Tanıl)
Setler: 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15
Süre: 151 dakika (34, 37, 29, 34, 17)
AKSARAY
