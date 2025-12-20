Bedensel engelli Cumali istedi, valinin talimatıyla sadece onun için okuma yazma kursu açıldı

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da okuma yazma öğrenme isteğini ilettiği Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun talimatıyla açılan kursta hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki bedensel engelli Cumali Çağlayan, eğitim hayatına devam etmek istiyor.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde Emine ile Mevlüt Çağlayan çiftinin üçüncü çocukları bedensel engelli Çağlayan, hayali olan okuma yazma öğrenme isteğini Vali Kumbuzoğlu'na iletti.

Vali Kumbuzoğlu, Çağlayan'ın isteği üzerine Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde okuma yazma kursu açılması talimatını verdi.

Sadece kendisi için açılan kursun başka öğrencisi bulunmayan Çağlayan, eğitim programını başarıyla tamamlayıp 1. kademe okuma yazma diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Okuma hayalini gerçekleştiren Çağlayan, eğitim hayatına devam ederek kendisini geliştirmek istiyor.

- "Valinin elinden okuma yazma diplomamı aldığımda çok duygulandım"

Kentte "Dertli Cumali" olarak tanınan Çağlayan, AA muhabirine, engelli olarak dünyaya geldiğini, hiç yürüyemediğini söyledi.

Hiçbir zaman küsmediği hayata hep olumlu baktığını anlatan Çağlayan, "Hiç boş durmuyorum. Yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Günün erken saatlerinde akülü arabamla evden çıkıyorum. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kaset, mendil, kalem, çakmak ve yara bandı gibi şeyler satarak geçimimi sağlıyorum. Arkadaşlarla sohbet edip paramı kazandıktan sonra evin yolunu tutuyorum." diye konuştu.

Çağlayan, hayatı boyunca hep çalıştığını, kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yine çalışırken Vali Kumbuzoğlu, beni ziyaret etti. Ona türkü kaseti çıkarmak ve okuma yazma öğrenmek istediğimi söyledim. Hemen yardımcı oldu, kursu ayarladı. İki ay boyunca kursa geldim. Çok azmettim ve okuma yazmayı öğrendim. Evde geceleri çok ders çalıştım. Okula devam edeceğim. Kendi bestelerimi konservatuvarda okumak istiyorum. Valinin elinden okuma yazma diplomamı aldığımda çok duygulandım."

- "Sadece ben ona öğretmenlik yapmadım, o da bana hayatı öğretti"

Öğretmen Şehriban Çıtak da büyük özveri ve gayretle Çağlayan'ın okuma yazmayı öğrendiğini dile getirdi.