Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Öte yandan yaralıların hakem olduğu ve Eskil ilçesinde Okul Sporları Salon Futbolu müsabakasını yönetip kent merkezine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Şeyma Ekici, Ufuk Bilgi ve Fahri İnce yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

