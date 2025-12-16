Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:53
        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Muhammet Sanlav idaresindeki 68 ADE 074 plakalı tır, ilçeye bağlı Eşmekaya beldesi girişinde Ebubekir Kaya yönetimindeki 68 BA 857 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Şeyma Ekici, Ufuk Bilgi ve Fahri İnce yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan yaralıların hakem olduğu ve Eskil ilçesinde Okul Sporları Salon Futbolu müsabakasını yönetip kent merkezine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

