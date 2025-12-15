Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan iki üniversite öğrencisi taburcu edildi

        Aksaray'da mahsur kaldıkları Hasan Dağı'ndan kurtarılarak hastaneye kaldırılan iki üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan iki üniversite öğrencisi taburcu edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da mahsur kaldıkları Hasan Dağı'ndan kurtarılarak hastaneye kaldırılan iki üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen helikopterle alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen öğrenciler Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney'in tedavileri tamamlandı.

        Yıldız ve Güney, işlemlerinin ardından bu sabah taburcu edildi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, dün öğle saatlerinde Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçmiş, tırmanış sırasında yönlerini kaybederek dağda mahsur kalmıştı.

        Koordinatlarına ulaşılan Yıldız ve Güney, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen helikopterle kurtarıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme

        Benzer Haberler

        Hasandağı'nda mahsur kalan 2 üniversiteli, askeri helikopterle kurtarıldı
        Hasandağı'nda mahsur kalan 2 üniversiteli, askeri helikopterle kurtarıldı
        Hasan Dağı'nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı
        Hasan Dağı'nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı
        Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi askeri helikopterle kurt...
        Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi askeri helikopterle kurt...
        Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi dağda mahsur kaldı
        Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi dağda mahsur kaldı
        Bıçaklı kavgada yaralandı
        Bıçaklı kavgada yaralandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi