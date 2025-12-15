Aksaray'da mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan iki üniversite öğrencisi taburcu edildi

Koordinatlarına ulaşılan Yıldız ve Güney, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen helikopterle kurtarıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, dün öğle saatlerinde Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçmiş, tırmanış sırasında yönlerini kaybederek dağda mahsur kalmıştı.

Yıldız ve Güney, işlemlerinin ardından bu sabah taburcu edildi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen helikopterle alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen öğrenciler Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney'in tedavileri tamamlandı.

