        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Aksaray'da konferansta konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla ilgili türlü örneklerin olduğunu belirterek "Yakın zamanda uyuşturucu operasyonları ile alakalı kaç yıllık emeklerini, kariyerlerini bir gecede bitiren insanları ibretle seyrettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:17
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Aksaray'da konferansta konuştu:
        Dinç, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Üniversitelerin Katkısı" konferansında, bağımlılığın bir insanın ve toplumun başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söyledi.

        Bağımlılığın, bir insanın düşmanını içine yerleştirmesi olduğunu belirten Dinç, "Bu düşmanın süreç içerisinde kendine önce yıllar yılı emek verdiği işinden, mesleğinden, becerisinden, ilgisinden uzaklaştırması, itibarını yerle bir etmesi anlamına geliyor. Sonrasında en sevdiklerinden uzaklaşması hatta en sevdiklerine zarar verir hale gelmesine sebep oluyor. Nihayetinde de kendisinden, hayallerinden, yeteneklerinden, kabiliyetlerinden, ümidinden ve en sonunda da hayatından vazgeçmesine sebep oluyor. Bağımlılıkla ilgili türlü örneğimiz var. Yakın zamanda uyuşturucu operasyonları ile alakalı kaç yıllık emeklerini, kariyerlerini bir gecede bitiren insanları ibretle seyrettik." diye konuştu.

        Dinç, bağımlılıkların büyük bir bela olduğunu, büyük sıkıntılara ve felaketlere yol açtığını ifade etti.

        Bağımlılığın az zararlısının olmadığını, hepsinin çok zararlı olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

        "Karşımızda çok büyük bir endüstri var. Bu endüstri büyük bir maddi güçle ama daha da şaşırtıcısı büyük bir azimle çalışıyor. Bağımlılık endüstrisinin en büyük şirketlerinden birinin broşürünü getirdiler, çalışanlarına dağıtmışlar. Üzerinde, 'cesuruz, inatçıyız, azimliyiz, sorumluluk sahibiyiz, çeşitliliğe değer veririz' yazıyor. Bağımlılık endüstrisi, bir insanın hayallerini, hayatını ellerinden çalan insanlar bunları söylüyor. Arkadaşlarıma bu malzemeyi gösterdim ve 'daha cesur, azimli, sorumluluk sahibi olmalıyız. Değer vermezsek başarılı olamayız' dedim. Yeşilay çok büyük bir çatı, 105 yıllık köklü bir çınar. Kuruluş hikayesi bugünkü hassasiyetimizden, bugünkü düşüncemizden farklı değil. 105 yıl önce hangi motivasyonla kurulduysa bugün de aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Konferansta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet Necmi İlhan da birer konuşma yaptı.

        Konferansa, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, dekanlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

