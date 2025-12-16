Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Aksaray'da konferansta konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla ilgili türlü örneklerin olduğunu belirterek "Yakın zamanda uyuşturucu operasyonları ile alakalı kaç yıllık emeklerini, kariyerlerini bir gecede bitiren insanları ibretle seyrettik." dedi.

Dinç, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Üniversitelerin Katkısı" konferansında, bağımlılığın bir insanın ve toplumun başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söyledi.

Bağımlılığın, bir insanın düşmanını içine yerleştirmesi olduğunu belirten Dinç, "Bu düşmanın süreç içerisinde kendine önce yıllar yılı emek verdiği işinden, mesleğinden, becerisinden, ilgisinden uzaklaştırması, itibarını yerle bir etmesi anlamına geliyor. Sonrasında en sevdiklerinden uzaklaşması hatta en sevdiklerine zarar verir hale gelmesine sebep oluyor. Nihayetinde de kendisinden, hayallerinden, yeteneklerinden, kabiliyetlerinden, ümidinden ve en sonunda da hayatından vazgeçmesine sebep oluyor. Bağımlılıkla ilgili türlü örneğimiz var. Yakın zamanda uyuşturucu operasyonları ile alakalı kaç yıllık emeklerini, kariyerlerini bir gecede bitiren insanları ibretle seyrettik." diye konuştu.

Dinç, bağımlılıkların büyük bir bela olduğunu, büyük sıkıntılara ve felaketlere yol açtığını ifade etti. Bağımlılığın az zararlısının olmadığını, hepsinin çok zararlı olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti: "Karşımızda çok büyük bir endüstri var. Bu endüstri büyük bir maddi güçle ama daha da şaşırtıcısı büyük bir azimle çalışıyor. Bağımlılık endüstrisinin en büyük şirketlerinden birinin broşürünü getirdiler, çalışanlarına dağıtmışlar. Üzerinde, 'cesuruz, inatçıyız, azimliyiz, sorumluluk sahibiyiz, çeşitliliğe değer veririz' yazıyor. Bağımlılık endüstrisi, bir insanın hayallerini, hayatını ellerinden çalan insanlar bunları söylüyor. Arkadaşlarıma bu malzemeyi gösterdim ve 'daha cesur, azimli, sorumluluk sahibi olmalıyız. Değer vermezsek başarılı olamayız' dedim. Yeşilay çok büyük bir çatı, 105 yıllık köklü bir çınar. Kuruluş hikayesi bugünkü hassasiyetimizden, bugünkü düşüncemizden farklı değil. 105 yıl önce hangi motivasyonla kurulduysa bugün de aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz."