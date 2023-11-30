Aksaray Valiliğinden "Akran Zorbalığı" başlıklı haberler hakkında açıklama Aksaray Valiliği, bazı haber sitelerinde yer alan "Akran Zorbalığı" başlıklı haberlere ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Aksaray Valiliği, bazı haber sitelerinde yer alan "Akran Zorbalığı" başlıklı haberlere ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen ve basına "Akran Zorbalığı" olarak yansıyan olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirildiğini ve incelemenin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

İdari soruşturma başlatılan söz konusu olayın adli makamlara da intikal ettiği belirtilen açıklamada, sürecin takip edildiği kaydedildi.