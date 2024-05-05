Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaparken düşen Danimarkalı turist yaralandı
Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaparken düşen ve kolundan yaralanan turist tedavi altına alındı.
Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaparken düşen ve kolundan yaralanan turist tedavi altına alındı.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne gelen Danimarkalı Eva Helle (59), ayağının kayması sonucu düşerek sol kolundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Helle'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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