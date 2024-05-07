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        Aksaray'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:56
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        Aksaray'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Abdulkadir Savaş idaresindeki 68 AEE 579 plakalı motosiklet, Gülpınar beldesi kara yolunda, Süleyman Ülger (40) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen kepçeye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Savaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kepçe sürücüsü Ülger, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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