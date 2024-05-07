Aksaray'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdulkadir Savaş idaresindeki 68 AEE 579 plakalı motosiklet, Gülpınar beldesi kara yolunda, Süleyman Ülger (40) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen kepçeye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Savaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kepçe sürücüsü Ülger, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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