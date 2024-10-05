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        Aksaray'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:09
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        Aksaray'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Muhittin Toy (52) idaresindeki 35 TOY 14 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ayhan Ozan'ın (60) kullandığı 68 KV 317 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Ozan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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