Aksaray'da bir kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi

Aksaray'da bir kadının, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.T. (25), 2 çocuğuyla Kılıçaslan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde, eski eşi E.Ö. ve yanındaki kız arkadaşı N.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle darbedilen B.T, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, polis merkezine götürüldü.