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        Aksaray'da bir kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi

        Aksaray'da bir kadının, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:38
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        Aksaray'da bir kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi
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        Aksaray'da bir kadının, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        B.T. (25), 2 çocuğuyla Kılıçaslan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde, eski eşi E.Ö. ve yanındaki kız arkadaşı N.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle darbedilen B.T, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, polis merkezine götürüldü.

        Taraflar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, caddede çocuklarıyla yürüyen B.T'nin yanına gelen iki kişi tarafından darbedilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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