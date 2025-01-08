Aksaray'da Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü yapıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Eskil'de yürüyüş yapıldı.
Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Eskil'de yürüyüş yapıldı.
Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde başlayan yürüyüş, Eskil Ortaokulu'nda son buldu.
Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildikten sonra lise öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi düzenlendi.
Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.
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