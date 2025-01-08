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        Aksaray'da Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü yapıldı

        Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Eskil'de yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:24
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        Aksaray'da Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü yapıldı
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        Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Eskil'de yürüyüş yapıldı.

        Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde başlayan yürüyüş, Eskil Ortaokulu'nda son buldu.

        Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildikten sonra lise öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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