Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi

Aksaray Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Bir dinlenme tesisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

Devletin ve milletin, şehit ailelerinin kıymetini, değerini her zaman bildiğini, hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi kısacası en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlara da mutluluk ve sağlık diliyorum. Şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödememiz mümkün değil. Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlık sonucu şehit veya gazi olmuş aziz kahramanlarımızı bu millet daima hatırlayacak ve her zaman minnetle anacaktır."