Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi

        Aksaray Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi
        ABONE OL

        Aksaray Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Bir dinlenme tesisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

        Devletin ve milletin, şehit ailelerinin kıymetini, değerini her zaman bildiğini, hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi kısacası en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlara da mutluluk ve sağlık diliyorum. Şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödememiz mümkün değil. Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlık sonucu şehit veya gazi olmuş aziz kahramanlarımızı bu millet daima hatırlayacak ve her zaman minnetle anacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?

        Benzer Haberler

        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Eskil'de Kurumlar Arası Salon Futsal Turnuvası başladı
        Eskil'de Kurumlar Arası Salon Futsal Turnuvası başladı
        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı
        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı
        Kuzeyboru - Bahçelievler Belediyespor: 0-3
        Kuzeyboru - Bahçelievler Belediyespor: 0-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi