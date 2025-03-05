Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Okullar ve Sınıflar Arası Kitap Özeti Çıkarma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Okullar ve Sınıflar Arası Kitap Özeti Çıkarma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Başarılı öğrenciler, öğretmenleriyle Kaymakam Fuat Yurddaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yurddaş, kitap okumanın öğrenciler için çok önemli olduğunu söyledi.
Eğitimde başarının anahtarının kitap okumaktan geçtiğini belirten Yurddaş, "Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlıyor. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Program, öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.
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