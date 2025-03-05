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        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Okullar ve Sınıflar Arası Kitap Özeti Çıkarma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:41
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        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Okullar ve Sınıflar Arası Kitap Özeti Çıkarma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Başarılı öğrenciler, öğretmenleriyle Kaymakam Fuat Yurddaş'ı ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yurddaş, kitap okumanın öğrenciler için çok önemli olduğunu söyledi.

        Eğitimde başarının anahtarının kitap okumaktan geçtiğini belirten Yurddaş, "Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlıyor. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Program, öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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